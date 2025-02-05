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رياضة

غيابات مؤثرة عن كلاسيكو أبطال أوروبا بين ريال مدريد والسيتي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تشهد القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بملحق دور الـ16 دوري أبطال أوروبا بعض الغيابات الهامة والمؤثرة علي كلا الفريقين.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد


ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد يومي 11 و19 فبراير الجاري في مباراتي ملحق دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر مباراة الذهاب يوم 11 فبراير في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مواجهة الإياب في ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد يوم الأربعاء 19 فبراير في التوقيت ذاته، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.
 

 

غيابات ريال مدريد امام مانشستر سيتي


وستشهد مواجهتي ريال مدريد ومانشستر سيتي غياب مجموعة من الأسماء في كلا الفريقين مما سيكون له تأثير على شكل المواجهة.

ويشهد خط الدفاع لريال مدريد غياب 4 أسماء مما سيؤثر سلبيًا على حامل لقب دوري أبطال أوروبا حيث يعاني دانييل كارفخال والبرازيلي إيدير ميليتاو من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة حيث لن يعودا إلا في صيف 2025 خلال التحضير للموسم المقبل 2025-2026.


وخلال الأيام القليلة الماضية تعرض الألماني أنطونيو روديجر والنمساوي ديفيد ألابا لإصابتين الأولى عضلية والثانية في العضلة الضامة.

ويتوقع أن يغيب روديجير عن الملاعب لـ3 أسابيع ونفس الأمر لألابا مما سيجعلهما خارج مواجهتي مان سيتي.

 

غيابات مانشستر سيتي


على الجانب الآخر فإن فريق مانشستر سيتي يعاني من إصابات مهمة أبرزها نجم خط الوسط الإسباني رودري.

وعلى غرار كارفخال وميليتاو يعاني رودري من قطع في الرباط الصليبي للركبة ويتوقع عودته في نهاية مارس المقبل.


وفي ذات السياق يغيب البرتغالي روبين دياز مدافع مان سيتي عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ ومن غير المعلوم موقفه من العودة قبل صدام ريال مدريد.
ويتوقع غياب الهولندي ناثان أكي بسبب إصابة عضلية عن مواجهة الذهاب ونفس الأمر للجناح الأيسر البلجيكي، جيرمي دوكو ومن غير المعلوم موقفه من العودة للسيتي قبل صدام الريال من عدمه.

 

وأوقعت قرعة الملحق، ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، في نهائي مبكر بين الفريقين اللذان حققا اللقب الأوروبي في آخر 3 نسخ.

وتحول صدام مان سيتي والميرينجي إلى كلاسكيو أوروبا في آخر السنوات، حيث التقيا في نصف النهائي بنسختي 2022 و2023 وربع النهائي في الموسم الفائت.

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