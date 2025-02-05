الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

القبض على سائق توك توك تحرش بطالبة في العمرانية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك تحرش بطالبة سودانية الجنسية، أثناء استقلالها المركبة معه فى منطقة العمرانية.


سائق توك توك يتحرش بطالبة بالعمرانية

تلقى المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا من “سلمى. ر”، 23 عامًا، طالبة، سودانية الجنسية، تفيد قيام سائق توك توك بالتحرش بها أثناء استقلالها المركبة معه بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق لبحث وتحرى صحة البلاغ.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة “مصطفى.ع” 21 عامًا، سائق التوك توك.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سائق توك توك يتحرش بطالبة بالعمرانية سائق توك توك يتحرش بطالبة طالبة بالعمرانية العمرانية قسم شرطة العمرانية

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