النيابة تطلب التحريات حول حريق شقة في العمرانية

كلفت نيابة العمرانية بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع كمال هويدي بمنطقة العمرانية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

كان قد اندلع حريق داخل شقة سكنية بشارع كمال هويدي بمنطقة العمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة علي النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع كمال هويدي بدائرة قسم شرطة العمرانية، ما أسفر عن ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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