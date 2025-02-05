الأربعاء 05 فبراير 2025
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عقارات

أسعار شقق عواصم تطوير المحافظات

شقق عواصم المحافظات،فيتو
شقق عواصم المحافظات،فيتو

يستمر التقديم على شقق عواصم تطوير المحافظات والتى يطرحها صندوق التنمية الحضرية بعدد من المحافظات، والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

ونستعرض أسعار الشقق كالتالي:

مدينة نصر - حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدان مساحة ويضم 54 عمارة ارضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة

أسعار تبدأ من 5.279169 مليون جنيه

 

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 فدان ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 متر

 

اسعار تبدأ من 1.759مليون جنيه  ومقدم حجز 263 الف جنيه وقسط ربع سنوي 74.7 ألف جنيه تتضمن 20 قسط ووديعة صيانة 71 ألف جنيه 

 

الاوقاف شبرا

مساحة المشروع 23 فدان ويضم 25 عمارة تتكون العمارة من أرضي و10 أدوار متكررة ومواعيد الاستلام خلال سنة

اسعار تبدأ من 1.302مليون جنيه.

 

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدان ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 متر والدور يتكون من 4 شقق

أسعار تبدأ من 1.970 مليون جنيه

 

أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات

كفر الشيخ 2

 

مساحة المشروع 30 فدان ويضم 33 عمارة وتتمون من ارضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 متر والدور يضم 8 شقق

 

اسعار تبدأ من 1.700 مليون جنيه ومقدم الحجز 255 ألف جنيه و72 ألف جنيه قسط ربع سنوي و90 ألف جنيه وديعة صيانة

 

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 فدان ويضم 109 عمارة والعمارة تضم ارضي و11 دور متكرر والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق

اسعار تبدا من 1.706 مليون جنيه ومقدم حجز 255 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 72 ألف جنيه ووديعة صيانة 90 ألف جنيه

 

الفيوم

 

المشروع على مساحة 14 فدان ويضم 14 عمارة من ارضي و9 ادوار متكررة والتسليم خلال سنة

 

والشقة مساحة 113 متر كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقة

 

اسعار تبدأ من 1267 مليون جنيه مقدم الحجز 190 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 53 ألف جنيه ووديعة صيانة 67 ألف ججنيه

 

أماكن شقق عواصم المحافظات

المنيا

 

مساحة المشروع 40 فدان ويضم 78 عمارة تتكون من ارضي و5 متكرر والتسليم خلال سنة

 

اسعار تبدأ من 2.487 مليون جنيه  

 

سوهاج المحلج

 

مساحة المشروع 10 فدان يضم 14 عمارة من ارض و8 متكرر والتسليم خلال سنة

 

الشقق بمساحة 113 متر والدور يضم 8 شقق كاملة التشطيب

 

اسعار تبدأ من 1.646 مليون جنيه 

 

تقسيم السلام قنا

 

المشروع على مساحة 67 فدان يضم 99 عمارة ارضي و8 متكرر التسليم حلال سنة بمساحة 113 متر مربع والدور من 8 شقق

 

اسعار تبدا من 1.441 مليون جنيه  مقدم حجز 216 لف جنيه وقسط ربع سنوي 61 ألف جنيه ووديعة صيانة 76 ألف جنيه

 

السويس

 

المشروع على مساحة 53 فدان تضم 158 عمارة على ارض و5 متكرر والتسليم خلال عام مساحة 90 متر والدور يضم 4 شقق

 

اسعار تبدأ من 880مليون جنيه  ومقدم الحجز 132 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 54 ألف جنيه ووديعة الصيانة 61 ألف جنيه

 

السويس ارض الصفا

 

مساحة المشروع 85 فدان ويضم 243 عمارة من ارض و5 متكرر والتسليم حلال عام مساحة الشقة 90 متر مربع والدور يتكون من 4 شقق

 

اسعار تبدأ من 845 مليون جنيه 

 

القليوبية اسكو شبرا الخيمة

 

المشروع على مساحة 22 فدان ويضم 36 عمارة من ارضي و9 متكرر والتسليم خلال عام كاملة التشطيب مساحة الشقة 175 الف جنيه

 

اسعار تبدأ من 2.256 مليون جنيه 

 

 

المنوفية – ارض الراهب

 

مساحة المشروع 15 فدان يضم 19 عمارة ارضي و10 متكرر مساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور على 8 شقق

 

اسعار الشقق من 1.396 مليون جنيه 

 

الشرقية – كفر الحمام

 

مساحة المشروع 83 فدان يضم 75 عمارة ارض و9 متكرر والشقق مساحة 113 متر والدور على 8 شقق كاملة التشطيب

 

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه.

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