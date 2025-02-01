فيديو مرعب، جماهير سانتوس تعترض حافلة نيمار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس تجمع كبير أمام الحافلة التي تنقل نيمار دا سيلفا عقب توقيع عقود انضمامه لسانتوس البرازيلي.

الجماهير خارج الحافلة التي تنقل نيمار للملعب 😨😨😨😨😱😱😱😱 pic.twitter.com/7IiXWbLnJM — Team Neymar (@TeamNey10) January 31, 2025

وأخذ عدد من الجماهير تطرق على زجاج الحافلة والتي كادت أن تكسره احتفالًا بعودة نيمار إلى سانتوس البرازيلي.

أنهى نيمار رحلته في السعودية بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده مع الهلال بطل دوري روشن، ليعود إلى ناديه الأم الذي لعب في صفوفه بين عامي 2009 و2013.

A torcida do Santos assim no ônibus que está levando o Neymar pra Vila Belmiro.



O cara é muito ídolo lá.

Loucura! pic.twitter.com/kpgwyR1hUk — feitosafut (@feitosafut) January 31, 2025

تصريحات نيمار

وقال نيمار: "كنت طفلًا صغيرًا لديه أحلام كبيرة هنا نشأت وشعرت بالسعادة. سانتوس قدمني للعالم لكنّ قلبي كان دومًا باللونين الأبيض والأسود. ما زلت أتذكر كل لحظة قضيتها هنا".

ووجه نيمار حديثه إلى "الملك" بيليه، أسطورة سانتوس والكرة البرازيلية الراحل، الذي ظهر قميصه التاريخي رقم 10 على مقعدٍ فخم يتوسط أرض الملعب.

وبعد رحيله في 2013، انضم نيمار إلى برشلونة وقضى معه 4 مواسم قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية تجاوزت قيمتها 220 مليون يورو، وفي 2023 رحل نيمار إلى الهلال السعودي لكنّ الإصابة عرقلت مسيرته مع الزعيم.

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