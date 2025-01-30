عودة الطيور المهاجرة إلى بلاد الساميا، نيمار يعود للدوري البرازيلي، سيلفا يعود للبداية ودانيلو يلحق به

أصبح الدوري البرازيلي قبلة لنجوم كبار في عالم المستديرة الساحرة كرة القدم، حيث شهدت فترة الانتقالات الأخيرة توافد أسماء وازنة من عالم الكرة على البرازيل حيث شهدت فترة الانتقالات الشتوية عودة نيمار جونيور من الهلال السعودي وكذلك قائد يوفنتوس دانيلو للدوري البرازيلي.

عودة نيمار

عودة نيمار إلى فريق طفولته سانتوس بعد 12 عامًا من الرحيل، هي الحدث الأبرز في وسائل الإعلام البرازيلية والعالمية.

نجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق، يحط في أرض بيليه وزيكو والظاهرة رونالدو ورونالدينيو من جديد في صفقة تمتد 6 أشهر مع سانتوس.

ومن المنتظر أن يكون لوصول نيمار إلى أرض السحرة كرويًا بالغ الأثر وتتبعه صفقات مدوية أخرى.

وفسخ الهلال السعودي، الإثنين الماضي، تعاقده مع نيمار، بعد موسم ونصف من انضمامه للفريق، لعب خلالها 7 مباريات فقط، بينما عانى من عدة إصابات أصعبها في الرباط الصليبي الأمامي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة إكس، حديث نيمار، الذي قال فيه: "سعيد جدا لأنني مثلت ناديا بحجم الهلال، ولسوء الحظ لم تكن الظروف في صالحي كما تخيلت، أقدم لكم الشكر على الحفاوة والمحبة لم تكن تجربتي كما أريد وأرغب وكانت قصيرة للغاية".

وأكد نيمار: "أنا سعيد جدا لعودتي لبلادي ولكنني حزين في نفس الوقت لمغادرتي الهلال، كان باستطاعتي أن أساعدكم بطريقتي داخل الملعب وهو مكاني المفضل والذي أبذل كل جهدي فيه بلعب كرة القدم".

وأشار: "الظروف شاءت ألا أخدم الهلال مثلما أريد، بالتأكيد لا يمكن التحكم بكل شيء في هذه الحياة، قد أكون سعيدا بالعودة إلى البرازيل لكنني حزين جدا لأنى أريد أن أكون معكم".

وأردف: "سامحوني على كل خطأ اقترفته بحق أي شخص، وأنا بطبيعتى محب للفوز والتنافس وهذا يجعلنى أغضب، أشكركم على المحبة التي تلقيتها منذ أول يوم هنا في النادي".



دانييلو إلى بوتافوجو

تزامنت عودة نيمار إلى سانتوس مع إعلان بوتافوغو تعاقده أيضًا مع نجم آخر ممن حمل قميص "السيليساو" وجاب أندية أوروبية عملاقة من قبيل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي.

دانيلو نجم آخر يحط الرحال في الملاعب اللاتينية، بعد مسيرة احترافية مبهرة في أوروبا، كان آخرها مع نادي "السيدة العجوز" في إيطاليا.

تياجو سيلفا إلى فلومينينسي

بعد مواسم عديدة قضاها في القارة العجوز مع تشيلسي وميلان وباريس سان جيرمان، قرر تياجو سيلفا 40 عامًا، العودة إلى دوري بداياته ونادي طفولته، رفقة فلومينينسي.

وكان سيلفا قد غادر فلومينينسي في عام 2009 عندما وقع عقدًا مع كبير إيطاليا إي سي ميلان في أول تجربة احترافية لقلب الدفاع البرازيلي الأسطوري.

نجم يوفنتوس إلى فلامنجو



كما وصل لاعب يوفنتوس السابق، دانيلو لويز دا سيلفا إلى العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، فجر الأربعاء، استعدادًا لانضمامه إلى نادي فلامنجو.

كوتينيو إلى البدايات الجميلة

وبعد تجربة احترافية متميزة في أندية إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ وأستون فيلا، عاد نجم خط الوسط فيليب كوتينيو إلى فريق بداياته فاسكو دي غاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ديباي من برشلونة ومانشستر إلى كورينثيانز

ممفيس ديباي هو واحد من الأسماء البارزة التي اختارت اللعب في الدوري البرازيلي في خطوة مفاجئة وكبيرة حيث نجم البارسا وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ابتعد عن أضواء أوروبا الصاخبة واختار خوض تجربة جديدة في بلاد السامبا والبحر.

انتقل ممفيس إلى نادي كورينثيانز رافضًا جيمع العروض التي انهالت عليه، ويقدم مهاجم "الطواحين" مستويات مميزة في الدوري البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.