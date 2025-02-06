تفاصيل مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي بعد التعديل

اصدر البنك المركزي امس قرارا بتعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة وكذلك الحد الأدني للدفعة المقدمة.

وكان البنك المركزي منذ فترة قد أعلن عن مبادرة للتمويل العقاري وشملت بنود المبادرة مايلي:

الدخل الشهرى:

يحدد وفقا والاعلان المصدر من قبل صندوق التمويل العقارى مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

السن: لا يقل سن المقترض عن 21 عام في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عام في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

الجنسية: المصريين المقيمين فقط.

مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.

مدة القرض:

الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 20 سنة.

قيمة الوحدة: تحدد من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا والإعلان المصدر.

الدفعة المقدمة: %20 كحد أدنى من إجمالى سعر الوحدة وبحد اقصي %50.

قيمة التمويل: %80 من إجمالي سعر الوحدة.

نسبة عبء الدين: ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى %40 من صافى دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع %50 لكافة التزامات العميل.

المميزات:

عمولة السداد معجل: لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل ويتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة بهذا الشأن.

عمولة التأخير: %2 على الأقساط مستحقة الدفع.

وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا بتعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة وكذلك الحد الأدني للدفعة المقدمة.

وبالنسبة لفئة محدودي الدخل سعر العائد يصبح 7.5% متناقص والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد و13 ألف جنيه للأسرة، و8% متناقصة والحد الأقصى للدخل الشهري 12 ألف جنيه للفرد و15 ألف جنيه للأسرة.

وفيما يخص متوسطى الدخل يبلغ العائد 12% متناقص والحد الأقصى لصافي الدخل 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة والحد الأدنى للدفعة المقدمة 20%.

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