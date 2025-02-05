بالـ14، نتائج كبيرة في الجولة الـ19 من دوري السيدات

شهدت مباريات الجولة الـ19 من دوري السيدات، نتائج مثيرة حيث اختتمت مباريات الجولة اليوم، ليسدل الستار على الدور الأول من مواجهات الدوري المصري للسيدات.

وشهدت الجولة فوز عريض لنادي وادي دجلة أمام بالم هيلز بنتيجة (14-0)، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، بالإضافة إلى انتصار الأهلي الكبير أمام المصري بنتيجة (8-0).

فيما سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الطيران بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما، وتعثر زد أمام المقاولون العرب بالمبارة التي جمعتهما (1-1).

وجاءت نتائج الجولة الـ19 من منافسات الدوري المصري للسيدات كالآتي:

إنبي 2-0 الاتحاد السكندري.

بيراميدز 3-0 اتحاد بسيون.

البنك الأهلي 3-0 المعادي واليخت.

مسار 3-1 مودرن سبورت.

بالم هيلز 0-14 وادي دجلة.

الطيران 2-2 الزمالك.

الأهلي 8-0 المصري.

زد 1-1 المقاولون العرب.

وحافظ مسار على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 46 نقطة، متفوقًا على الأهلي الذي حل في الوصافة برصيد 45 نقطة، فيما ياتي وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وحل الزمالك بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

وفاز النادي الأهلي على نظير المصري البورسعيدي بنتيجة 8-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



تشكيل سيدات الأهلي أمام المصري

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق ونادين غازي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

وجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي كل من:‏ مها الدمرداش ونادين محمد وجنى محمود وحبيبة عمر ومريم عفيفي وسارة كرد وأمل ناصر وشهد هشام وأشرقت عادل.

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