سبب تأخر مشاركة يحيى عطية الله في تدريبات الأهلي

يعود المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي إلى تدريبات الفريق الجماعية في أوائل شهر مارس المقبل، حيث يواصل اللاعب حاليًا خوض البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

إصابة يحيى عطية الله



وينتظر يحيي عطية الله واقي للوجه من أحد الشركات العالمية والتي من المقرر أن ترسل الماسك بعد أسبوع من الآن.

ويغيب اللاعب عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي، التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه.

فيما استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة مختار مختار على تأجيل حسم ملف تفعيل بند شراء يحيى عطية الله لاعب الفريق الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر: إن هناك استقرارا على تأجيل حسم الأمر انتظار للتأكد من قدرة اللاعب المغربي على تحقيق الإضافة مع الفريق حال تفعيل بند شراءه من سوتشي الروسي.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الماضي من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائيًا مقابل مليون و500 ألف يورو.

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