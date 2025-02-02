سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون بخماسية في الدوري الممتاز للقدم

فاز الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، علي منافسه المقاولون العرب بخمسه أهداف مقابل لاشيئ في المباراة التي اقيمت اليوم الأحد على ملعب الأخير بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عمر ومنة طارق ونادين غازي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

وحلت على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:‏ إسراء السقا ونادين محمد وجنى محمود وحبيبة عصام ومريم عفيفي وسارة كرد وأمل ناصر ونور إدريس وأشرقت عادل.

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