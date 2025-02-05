الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

صرح مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اقتراحين داخل مجلس الإدارة، بشأن مصير النجم التونسي علي معلول، بعد إصرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عدم قيده في قائمة الفريق والتعاقد مع أجنبي جديد لتدعيم صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي.

واقترح أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يتم البحث عن عرض قطري لعلي معلول مقابل دفع الأهلي راتبه كاملا وباقي مستحقات اللاعب.

وفي حالة عدم نجاح ذلك المقترح يتم إعارة اللاعب لأحد الأندية المصرية والأقرب هو نادي فاركو بالإضافة أيضا إلى دفع كافة مستحقات اللاعب كاملة لكونه أحد أفضل اللاعبين الذين قدموا الكثير للأهلي.

وأضاف المصدر: حال توجيه الشكر لمعلول سيحصل على مستحقاته المالية كاملة لنهاية الموسم تقديرًا لمشوار اللاعب مع النادي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت 

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت غدا الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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