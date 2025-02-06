الأنبا كاؤو، ناسك الصحراء الذي اختار طريق الشهادة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس الأنبا كاؤو، أحد النساك العظام الذي قدّم حياته فداءً لإيمانه خلال الاضطهاد الروماني للمسيحيين في القرن الرابع الميلادي.

من التأمل في الصحراء إلى ساحات الاستشهاد

وُلِد القديس كاؤو في بلدة ديموشيه بالفيوم، أواخر القرن الثالث الميلادي. منذ صغره، أظهر ميلًا شديدًا للقراءة والتأمل في الكتاب المقدس، حتى قرر اعتزال العالم والتفرغ للعبادة في إحدى مغارات صحراء الفيوم، ليكون قريبًا من الله.

لكن حينما اشتد الاضطهاد ضد المسيحيين، ظهر له ملاك الرب في رؤيا قائلًا: "لماذا تجلس هنا والأكاليل مُعدّة للشهداء؟ قم واذهب إلى اللاهون واعترف باسم السيد المسيح". لم يتردد القديس في الامتثال للأمر، فتحرك إلى المدينة، حيث واجه أحد رسل الوالي الذي كان يحمل صنمًا من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة كهدية لوالي أنصنا. عند رؤيته، انتفض كاؤو غاضبًا، فأخذ الصنم وألقاه أرضًا محطمًا إياه.

رحلة العذاب.. إيمان لا ينكسر

لم يكن هذا الفعل ليمر دون عقاب، إذ أمر رسول الوالي باعتقال القديس وأخذه إلى أنصنا، حيث بدأ تعذيبه على يد الوالي الروماني. تعرض للضرب المبرح والعصر بالهنبازين، ثم أُرسل إلى والي البهنسا، الذي استخدم المطارق الحديدية والجلد الوحشي حتى تناثر لحمه. لم يكتفِ بذلك، بل أُحرقت أسياخ حديدية وغُرست في جسده، لكنه ظل متمسكًا بإيمانه، وكان المسيح يشفيه ويعافيه في كل مرة.

وأمام هذه المعجزة المتكررة، وقف الوالي حائرًا وعاجزًا عن كسر إرادة القديس، فأصدر قراره بقطع رأسه، ليحصل الأنبا كاؤو على إكليل الشهادة في عام 305م.

القديس الذي لم يغب.. روح تتجدد في قلوب المؤمنين

بعد تنفيذ الحكم، قام بعض المؤمنين بتكفين جسده الطاهر وإعادته إلى المغارة التي كان يتعبد فيها، حيث دفن بإكرام عظيم. واليوم، لا تزال ذكرى استشهاده مصدر إلهام للمؤمنين، إذ يمثل نموذجًا فريدًا للراهب الزاهد الذي لم يكتفِ بالخلوة والتعبد، بل تقدم بنفسه إلى طريق الشهادة، مؤكدًا أن الإيمان لا يُختبر فقط في الصمت، بل أيضًا في مواجهة الشر بكل قوة وثبات.

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