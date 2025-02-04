مانشستر سيتي خارج المربع الذهبي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي بفوز تشيلسي ضد وست هام 2-1 ليقتنص البلوز المركز الرابع من مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة ويليه أرسنال وصيفا برصيد 50 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

1- ليفربول 56 نقطة

2- آرسنال 50 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- تشيلسي 43 نقطة

5- مانشستر سيتي 41 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

7- بورنموث 40 نقطة

8- أستون فيلا 37 نقطة

9- فولهام 36 نقطة

10- برايتون 34 نقطة

11- برينتفورد 31 نقطة

12- كريستال بالاس 30 نقطة

13- مانشستر يونايتد 29 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15- وست هام يونايتد 27 نقطة

16- إيفرتون 26 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- ليستر سيتي 17 نقطة

19- إبسويتش تاون 16 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست 7-0 برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس

برينتفورد 0-2 توتنهام

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي

تشيلسي 2-1 وست هام

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