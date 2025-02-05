مدبولي: رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا تصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المستقبل يكمن في التكنولوجيا والعالم الرقمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد أحد الركائز الأساسية لمستقبل مصر.

وأوضح مدبولي أن قطاع التكنولوجيا يوفر فرصًا واعدة للخريجين، حيث يمكنهم الالتحاق بسوق العمل في هذا المجال المتطور، لافتًا إلى أن رواتب هذا القطاع تصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا، مما يجعله أحد أكثر المجالات جذبًا للشباب.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك مبادرة "الرواد الرقميين"، التي تستهدف تأهيل 12 ألف شاب سنويًا، من خلال برامج تدريبية مكثفة للشباب من 15 إلى 32 عامًا، تتيح لهم الحصول على ماجستير مهني أو علمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي.

ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب وتعزيز الاقتصاد الرقمي، بالتوازي مع خططها في مجالات أخرى، حيث أعلنت مؤخرًا عن كشف بترولي جديد في منطقة كينج مريوط بالتعاون مع "بريتش بتروليم"، كما أكدت ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وفي سياق تحسين الأوضاع المعيشية، كشف مدبولي عن حزمة جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع العام المالي المقبل، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها والإعلان عنها قريبًا، في خطوة تستهدف تحسين مستوى دخل المواطنين.

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