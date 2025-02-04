قافلة جامعة طنطا الطبية تفحص 1051 مريضًا بقرية كفر الشيخ مفتاح

نظّمت جامعة طنطا قافلة صحية علاجية بقرية كفر الشيخ مفتاح، التابعة لمركز السنطة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1051 مريضًا في مختلف التخصصات، مع صرف العلاج مجانيًا للمرضى.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

جاءت القافلة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وبمتابعة مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

إشراف ومشاركة من قيادات الجامعة

نُظمت القافلة الطبية برعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة والدكتور سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة والدكتور لؤي الأحول، وكيل كلية الطب.



كما تضمنت القافلة خدمات بيطرية، حيث تابعت رئيس المدينة جهود الفرق البيطرية في الكشف على المواشي وتوفير العلاج البيطري اللازم.

إشادة بجهود وزارة الصحة

وأشادت رئيس مدينة السنطة بجهود وزارة الصحة في تحسين الخدمات الطبية، من خلال تنظيم القوافل العلاجية والمبادرات الرئاسية التي توفر رعاية متكاملة ومجانية للمرضى غير القادرين، مؤكدًا أن حق المواطن في العلاج من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

استمرار القوافل لخدمة المواطنين

ومن جانبها أكدت جامعة طنطا استمرار جهودها في تنظيم القوافل العلاجية المجانية ضمن مسؤوليتها المجتمعية، لضمان وصول الخدمات الصحية المتكاملة إلى جميع فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق النائية.

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