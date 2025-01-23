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تعليم القليوبية: لم نتلق شكاوى من لجان امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعداديةبالقليوبية،فيتو

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية حيث يؤدي الطلاب امتحاني الجبر والكمبيوتر.

بعد شكاوى من صعوبته، تعليم القليوبية تشكل لجنة تقييم لامتحان علوم الشهادة الإعدادية

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امتحانات الإعدادية بالقليوبية

وأكد أن الغرفة في تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة وقت حدوثها، وتابع  توافر الأمن والسلامة والهدوء داخل اللجان الامتحانية بالتواصل الفعال مع رؤساء لجان امتحانات الإعدادية بالقليوبية.

كما أكد  أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية  لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

وأثنى على حرص اللجان والطلاب والمعلمين ورؤساء اللجان على الالتزام بالتعليمات بما يتناسب مع مصلحة الطالب.

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