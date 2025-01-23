تعليم القليوبية: لم نتلق شكاوى من لجان امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية حيث يؤدي الطلاب امتحاني الجبر والكمبيوتر.

امتحانات الإعدادية بالقليوبية

وأكد أن الغرفة في تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة وقت حدوثها، وتابع توافر الأمن والسلامة والهدوء داخل اللجان الامتحانية بالتواصل الفعال مع رؤساء لجان امتحانات الإعدادية بالقليوبية.

كما أكد أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

وأثنى على حرص اللجان والطلاب والمعلمين ورؤساء اللجان على الالتزام بالتعليمات بما يتناسب مع مصلحة الطالب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.