بالاسم ورقم الجلوس، اليوم نتيجة الإعدادية 2025 بالقليوبية

نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2025، تنتهي اليوم الأربعاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات والمراجعة.

وتنشر بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية بالقليوبية عبر البوابة الاليكترونية لمحافظة القليوبية عبر الرابط.

يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025 عقب اعتماد النتيجة من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ليتم إتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2025 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الصف الثالث الإعدادي عبر الرابط.

إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

وأكد مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعداديةهذا العام 2025 العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية عقب اعتمادها من محافظ القليوبية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025 عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تتم حاليا على قدم وساق.

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