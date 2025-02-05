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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2025

نتيجة الاعدادية بالقليوبية
نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2025,فيتو

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2025,تنشر فيتو نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية فور اعتمادها رسميا من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بعد انتهاء أعمال الرصد والمراجعة اليوم.

بالاسم ورقم الجلوس، اليوم نتيجة الإعدادية 2025 بالقليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025 
وأكد  مصطفي عبده وكيل وزارة  التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية  العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم  على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تتم حاليا على قدم وساق عقب اعتمادها من المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

في وقت سابق تفقد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  أعمال تصحيح الشهادة الاعدادية بالقليوبية  مشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، موجهًا بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية.

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