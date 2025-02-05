جمهور الزمالك يترقب إتمام صفقة عادل بولبينة، والمختصون يكشفون سر التعثر

عادل بولبينة، حالة من الترقب تنتاب جمهور نادي الزمالك، بشأن صفقة اللاعب الجزائري عادل بولبينة، والتي وصفوها بأنها الصفقة الأهم في خط هجوم الزمالك منذ التعاقد مع أشرف بن شرقي، وقد يتجاوز تأثيره الفني حتى بعد انضمامه.

سر تعثر صفقة عادل بولبينة مع الزمالك

ولا تزال صفقة عادل بولبينة مع نادي الزمالك تعاني من تعثر، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على أهمية إتمام صفقة بولبينة، تعويضًا عن عدم تمكن الزمالك من إتمام صفقة أشرف بن شرقي.

اللاعب الجزائري عادل بولبينة، فيتو

في البداية كشفت ذكر موقع صحيفة "توب أفريكان فوتبول"، المتخصصة في الكرة الإفريقية وأخبار الكاف، عن سر تعثر صفقة اللاعب الجزائري عادل بولبينة من نادي الزمالك، مؤكدة أن "نادي أتلتيك بارادو الجزائري يرفض العرض المقدم من نادي الزمالك المصري، الذي بلغ 2 مليون دولار كاش من أجل إمكانية التعاقد مع اللاعب الواعد " عادل بولبينة "، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والنادي الجزائري طالب بـ ( 3 ملايين دولار + 25% نسبة إعادة بيع )

وقال أحمد حسن، لاعب الأهلي السابق: إن "الزمالك يقدم عرضا تجاوز مليوني دولار لاتحاد بارادو لضم عادل بولبينة"

في الوقت الذي كشف فيه مصدر مقرب لـ نادي الزمالك أن "عادل بولبينة أعطى موافقة لمسئولي نادي بارادو على خيار الانتقال إلى نادي الزمالك، وأن عرض الزمالك الأخير قريب من الطلبات المادية لبارادو للاستغناء عن اللاعب، والأمر حاليًا متوقف على قرار بارادو النهائي بشأن الموافقة على عرض الزمالك واتمام انتقال اللاعب"

أهمية صفقة عادل بولبينة لنادي الزمالك

وعلق البلوجر الرياضي محمود قاسم قائلًا: "صفقة عادل بولبينة، إن تمت، ستكون الأهم في خط هجوم الزمالك منذ التعاقد مع أشرف بن شرقي، بل قد يتجاوز تأثيره الفني حتى بعد انضمامه.. عادل بولبينة موهبة استثنائية، يتمتع بقدرات فنية عالية وحس تهديفي نادر لا يمتلكه أي جناح، سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين في الدوري المصري".

سر تعثر صفقة عادل بولبينة مع الزمالك، فيتو



وأضاف محمود قاسم: "ورغم صغر سنه، إذ يبلغ 21 عامًا فقط، فإنه قادر على شغل جميع مراكز الهجوم بكفاءة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم الفريق. إذا أرادت إدارة الزمالك تصحيح ولو جزء من أخطائها التعاقدية في السنوات الأخيرة، فعليها الإسراع بحسم صفقة بولبينة على الفور، وليس الانتظار حتى الغد. التعاقد معه ليس مجرد إضافة فنية، بل خطوة ضرورية لتعزيز قوة الفريق الهجومية وإعادة الزمالك إلى المنافسة بقوة محليًا وقاريًا".

وكشف الإعلامي الرياضي حامد وجدي عن عروض الزمال لـ عادل بولبينة، قائلًا: "الزمالك ينتظر الرد النهائي من نادي بارادو مساء اليوم بشأن انتقال عادل بولبينة إلى الفريق الأبيض، وتم تقديم ثلاث عروض. ـ العرض الأول بقيمة 1.5 مليون دولار. ـ العرض الثاني بلغ 2 مليون دولار. ـ العرض الثالث تجاوز 2 مليون دولار.. إدارة بارادو طلبت 3 ملايين دولار لبيع اللاعب، بينما قدم مسؤولو الزمالك عرضهم الأخير، الذي تخطى 2 مليون دولار مع إضافة بند نسبة إعادة بيع".

النادي الجزائري يناقش عرض الزمالك

وعلق البلوجر الرياضي أحمد عبد القادر، فقال: "إن رفع الزمالك نسبة إعادة البيع إلى نحو 40% سيأتي عادل بولبينة جناح اتليتكو بارادو الجزائري إلى الزمالك في الصباح الباكر.. النادي الجزائري تغيرت مطالبه المالية أكثر من مرة، لكن الزمالك مٌصر علي إتمام المفاوضات بنجاح. ـ العرض الأخير من قبل الزمالك مليونى دولار كاش + نسبة إعادة بيع 25%".

هل تتم صفقة عادل بولبينة مع الزمالك، فيتو

ورد البلوجر الرياضي أحمد حسام، فقال: "الخلاصة في قصة عادل بولبينة... ما حدث كالآتي وكلنا نعرفه (أن الزمالك قدم عرضه والفريق الجزائري للا يزال يناقش ويدرس العرض.. وعلى الجانب الآخر اللاعب معندهوش مشكلة يجيي حتى وقتنا هذا.. شغل الأيادي الخفية ابتدأ منذ أمس من ساعة ما المدير الرياضي طلع أعلن علي المفاوضات، وما حدث مع بوبيندزا عن (الديون والغرامات ومستحقات اللاعيبة التي لا تدفع؟) بالظبط ما حدث مع عادل بولبينة منذ أمس... الأجواء عموما اللي بتحصل في الخفاء لا تعطي تفاؤل".

عادل بولبينة أهم صفقات الزمالك

وعلق عدد من النشطاء من جمهور نادي الزمالك قائلين: "أهم صفقة في الموسم مش مهم أي صفقة الآن حتي أهم من صفقة جيلسون دالا التي تفشل الآن، عادل بولبينة أهم صفقة في الزمالك آخر 5 سنين.. عادل بولبينة أهم موهبة في إفريقيا وعمره ( 21 سنة).. لعب هذا الموسم 14 مباراة.. وساهم في 14 هدفًا.. هداف الدوري الجزائري.. أفضل لاعب في الدوري الجزائري.. صفقة سوبر يستحق أي مبلغ يدفع فيه أهم حاجة الصفقة دي تخلص وبعد كدا تشوف باقي الصفقات"

الزمالك ينتظر رد النادي الجزائري على صفقة عادل بولبينة، فيتو



أحد خبراء الرياضة أكد أنه تواصل مع حسن زاطشي، رئيس نادي بارادو الجزائي، وتحدثوا معه بخصوص عادل بولبينة، حيث أكد "أن المفاوضات مع الزمالك تسير بشكل جدي جدًا، وخلال ساعات كل شيء سيظهر.

وعن إمكانية إعارة أو بيع اللاعب عادل بولبينة، قال حسن زاطشي: "إننا لا نخرج لاعب علي سبيل الإعارة، لكن هذا قرار المجلس"، وذلك يعني أن اتقال اللاعب الجزائري عادل بولبينة سيكون بيع نهائي.



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