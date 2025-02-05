الزمالك يفاوض الجزائري عادل بولبينة وحالة غضب من هيثم فاروق

استقر مسؤولو نادي الزمالك على إعادة المفاوضات مع الجناح الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو وهداف الدوري الجزائري، ويتحرك الأبيض نحو ضم تلك الصفقة بشكل سريع للغاية.

مفاوضات الزمالك مع عادل بولبينة

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات سابقة مع عادل بولبينة وناديه بارادو الجزائري وعرض 700 ألف دولار لضم اللاعب الموهوب، لكن النادي واللاعب رفضا العرض، وهناك اتجاه لاستمراره حتى الميركاتو الصيفي المقبل وعدم رحيله.

لكن وفقا لبرنامج بلس 90 والذي يقدمه الإعلامي أمير هشام، فإن الزمالك لديه رغبة في إتمام صفقة عادل بولبينة رغم صعوبتها.

غضب في الزمالك من هيثم فاروق

وهناك تخوف في اللجنة الاستشارية داخل نادي الزمالك، وهناك حالة عتاب بعد تدوينة هيثم فاروق عضو اللجنة عبر منصة إكس، بشأن صفقة السيراليوني الحسن كروما لاعب الشحانية القطري.

أعضاء اللجنة وجهوا اللوم لـ هيثم فاروق، بسبب ما صرح به بشأن لاعب الشحانية، لأنه ربما كان ينتقل لصفوف الزمالك حال عدم اتمام الصفقات الأخرى، يجب على اللجنة أن تعمل بسرية تامة، وألا يجب أن يقوم بإحراج باقي أعضاء اللجنة بتلك التصريحات.

كما أضاف برنامج بلس 90، أن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق سيتكفل بدفع قيمة الصفقات الجديدة.

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