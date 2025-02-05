الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة ونظيره الهندى يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الهندى، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع "سوبرامانيام جايشانكر" وزير خارجية الهند.

 العلاقات الثنائية المُتميزة التي تجمع بين مصر والهند

ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية المُتميزة التي تجمع بين مصر والهند، وأكد على اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق وزير الخارجية خلال الاتصال الي اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" خلال الفترة الماضية، والتي كُللت بترفيع العلاقات بين مصر والهند إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية"، وعكست بصورة كبيرة تشابه المواقف السياسية والأولويات التنموية لدى الجانبين.

أهم مجالات التعاون المشترك بين مصر والهند

وفي ذات السياق، استعرض وزير الخارجية لأهم مجالات التعاون المشترك التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي مُقدمتها مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، معربا عن ترحيب الجانب المصري بما شهدته تلك الفترة من طفرة في التعاون المشترك، وتطلعنا للاستمرار على ذات الوتيرة في المستقبل.

التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي

وفي ختام الاتصال، تناول الوزيران أهم التطورات علي الصعيد الاقليمي والدولي، واتفقا علي استمرار وتيرة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

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وزير خارجية الهند القيادة السياسية المصرية التعاون الثنائي بدر عبد العاطي مصر والهند الرئيس عبد الفتاح السيسي

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