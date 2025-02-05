الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على خطوط 1967 وعاصمتها القدس

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الفلسطينى، فيتو

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم  محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددًا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

خروج الفلسطينيين من قطاع غزة

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بارضهم ورفضهم الخروج منها. 

وقدم رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بعرض تصور متكامل للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلًا للتوافق.  
 

دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني

و شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم.

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دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

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