افتتاح معارض أهلًا رمضان بكفر الشيخ لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ 30%

افتتح الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، معارض أهلًا رمضان في مختلف مراكز المحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لضمان وصول المبادرة إلى جميع مراكز كفر الشيخ.

ويأتي افتتاح المعارض بالتعاون مع مديرية التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة العامة لتجارة الجملة، مباحث التموين، شركة الدلتا للسكر، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض ومبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض “أهلًا رمضان” تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مشددًا على أهمية هذه المعارض في دعم المواطنين خلال الفترة الحالية، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، لضمان تحقيق التوازن في الأسواق والتخفيف من الأعباء الاقتصادية مع اقتراب شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان توافر السلع بكميات مناسبة واستمرار العروض طوال فترة المعارض.

ومن جانبه، أوضح المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن معارض “أهلًا رمضان” تقدم ياميش رمضان وجميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، كالزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية المختلفة، بتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين،كما أكد أن المعارض تعمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا وتستمر على مدار اليوم وفقًا للإقبال الجماهيري، وذلك لضمان زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مع تكثيف الرقابة لضمان جودة المنتجات المقدمة.

وأشار الهابط إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الجهات الرقابية لضمان عدم التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المعارض هو التخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

وتشهد معارض “أهلًا رمضان” إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المقدمة، في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

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