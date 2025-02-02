ضوابط مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط للشركات والمحلات الراغبة في الاشتراك بالأوكازيون الشتوي.

وألزمت وزارة التموين المحلات بالإعلان على واجهة المحل نسب التخفيضات للسلع المعروضة، بالإضافة الى إعطاء المواطن فاتورة موضح بها اسم ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر.

وأكدت وزارة التموين ضرورة إعلان الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية وبعد التخفيض، وألزمت المحلات الحصول على موافقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرته بالمشاركة في الأوكازيون.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن بدء التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام 2025 اعتبارًا من غدا الاثنين ولمدة شهر.

وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى “الاوكازيون الشتوي” لعام 2025 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 فبراير ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكدا أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.