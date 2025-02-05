أستاذ علاقات دولية: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين مستفزة وتحدٍ صارخ للقانون الدولي

أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، وتضع المنطقة على حافة الهاوية.

وصف يوسف تصريحات ترامب بأنها "لا تستحق الرد" لكنها في الوقت نفسه تهدد باستفزاز الأوضاع في المنطقة.

وأشار الدكتور يوسف إلى أن ترامب، الذي أثار الجدل سابقًا بتصريحاته حول كندا وبنما والمكسيك، يعتقد أنه قادر على فرض هيمنته على العالم بأسره. وقال: "ترامب يخرج علينا كل يوم بتصريح أغرب من سابقه، وكأنه يعيش في وهم السيطرة العالمية. لكن الواقع أن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى تفجير الأوضاع في منطقة تعاني بالفعل من توترات شديدة."

وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ فيتو أن الشعب الفلسطيني، رغم كل التضحيات، متمسك بأرضه ولن يتنازل عن حقوقه التاريخية، وأكد أن تصريحات ترامب المستفزة ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل رفض مصر والأردن القاطع لهذه السياسات، وقال: "ليس أمام مصر والأردن إلا التمسك برفض هذه التصريحات، لأن قبولها سيؤدي إلى اختلال ميزان القوى في المنطقة لصالح إسرائيل، وهو ما يرفضه الجميع."

وحذر الدكتور يوسف من أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام سلاح العقوبات ضد المعارضين لمخطط ترامب، لكنه أكد أن ذلك لن يغير من موقف الدول العربية الرافضة لهذا المخطط، وقال: "سيناريو العقوبات وارد، لكنه لن ينجح في إجبار مصر أو الأردن على القبول بسياسات تهدد استقرار المنطقة وتخدم أجندة أحادية الجانب."

وأكد أن سياسات ترامب لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة للولايات المتحدة، حتى من قبل حلفائها وأصدقائها التقليديين. وقال: "هذه التصريحات ليست فقط مستفزة، بل إنها تخلق مشكلات للولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة وحول العالم. ترامب يعتقد أنه يستطيع فرض إرادته بالقوة، لكن التاريخ أثبت أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية."

ودعا الدكتور يوسف المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه التصريحات الخطيرة التي تهدد السلام العالمي، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني بالفعل من توترات سياسية وأمنية غير مسبوقة.

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