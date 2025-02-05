الأربعاء 05 فبراير 2025
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طقس محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء 5 فبراير

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء 5 فبراير، حالة من الطقس غير المستقر، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، مع نشاط للرياح الباردة القادمة من الاتجاه الشمالي الغربي، ما زاد من الإحساس بالبرودة.

 

  • توقعات بسقوط أمطار

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم يكون غائمًا جزئيًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية، خاصة في بلطيم ومطوبس، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

 

  • درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ

وتراوحت درجات الحرارة في المحافظة ما بين 12 درجات مئوية للصغرى 20 درجة مئوية للعظمى.

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ونصحت الجهات المختصة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المحملة بالأتربة أحيانًا.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو محافظة كفر الشيخ جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة أي تقلبات جوية، مع استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين لضمان عدم تعطل حركة المرور.

 

 

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طقس مطوبس البحر المتوسط ارتفاع الامواج كفر الشيخ
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