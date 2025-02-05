الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحديث شامل للطقس الحالى

تحديث الطقس اليوم،
تحديث الطقس اليوم، فيتو

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الاربعاء.

طقس اليوم، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح من 50:35 كم/ ساعة قد تكون قد مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

رياح وأتربة وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 05 - 02 -2025

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم: تقلبات جوية سريعة وتغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الآن
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحرين

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من  اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 4: 6 متر وتصل سرعة الرياح من 60: 80 كيلو متر فى الساعة وذلك من غدا الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

حذرت هيئة الارصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اعتبارا من ليل الأربعاء 
حتى صباح يوم  الجمعة، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر

 

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