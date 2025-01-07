لم يتعلموا الدرس، منير فخري عبد النور يكشف خطأ مؤسسي حزب الجبهة الوطنية (فيديو)

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، إن الديمقراطية لا تخطط ولكنها تأتي من الشارع، وكل الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية ليست لها قواعد شعبية دون استثناء.

خطأ حزب الجبهة الوطنية

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد أن حزب الجبهة الوطنية والقائمين على إنشائه على رأسهم عاصم الجزار وضياء رشوان ارتكبوا عدة أخطاء، الخطأ الأول والأبرز أنهم لم يتعلموا من درس التاريخ بأن الأحزاب التي تنشأ في حضن السلطة كلها أحزاب كرتونية والملك فؤاد سنة 1924 شكل حزب الاتحاد في مواجهة حزب الوفد وفي أول أزمة طار.

وتابع أنه في سنة 1930 أتى الملك فؤاد بأعظم رجل في تاريخ مصر السياسي إسماعيل باشا صدقي لانشاء حزب الشعب ولم يبق الحزب سوى 4 سنوات ووقتها كرهه الشعب.

سقوط كل التنظيمات السياسية من ثورة 1952

ولفت إلى أن كل التنظيمات السياسية لثورة يوليو 1952 من هيئة التحرير الي الاتحاد القومي الي الاتحاد الاشتراكي الي حزب مصر إلي الحزب الوطني في أول هزة كلها طارت وفكت، الحزب الوطني على رأسه فطاحل من صفوت الشريف وكمال الشاذلي وأحمد عز وجميعهم لم يتحملوا 5 أيام من ثورة 25 يناير 2011.



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