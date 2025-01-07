الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لم يتعلموا الدرس، منير فخري عبد النور يكشف خطأ مؤسسي حزب الجبهة الوطنية (فيديو)

منير فخري عبد النور،
منير فخري عبد النور، فيتو

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، إن الديمقراطية لا تخطط ولكنها تأتي من الشارع، وكل الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية ليست لها قواعد شعبية دون استثناء.

 

خطأ حزب الجبهة الوطنية 

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد أن حزب الجبهة الوطنية والقائمين على إنشائه على رأسهم عاصم الجزار وضياء رشوان ارتكبوا عدة أخطاء، الخطأ الأول والأبرز أنهم لم يتعلموا من درس التاريخ بأن الأحزاب التي تنشأ في حضن السلطة كلها أحزاب كرتونية والملك فؤاد سنة 1924 شكل حزب الاتحاد في مواجهة حزب الوفد وفي أول أزمة طار.

 

عاصم الجزار يكشف الهدف من تأسيس حزب الجبهة الوطنية

أحمد عز: ما ينفعش 70% من سكان مصر ممنوعين من البناء والطريقة اللي ماشيين بيها بتأخرنا

وتابع أنه في سنة 1930 أتى الملك فؤاد بأعظم رجل في تاريخ مصر السياسي إسماعيل باشا صدقي لانشاء حزب الشعب ولم يبق الحزب سوى 4 سنوات ووقتها كرهه الشعب.

 

سقوط كل التنظيمات السياسية من ثورة 1952

ولفت إلى أن كل التنظيمات السياسية لثورة يوليو 1952 من هيئة التحرير الي الاتحاد القومي الي الاتحاد الاشتراكي الي حزب مصر إلي الحزب الوطني في أول هزة كلها طارت وفكت، الحزب الوطني على رأسه فطاحل من صفوت الشريف وكمال الشاذلي وأحمد عز وجميعهم لم يتحملوا 5 أيام من ثورة 25 يناير 2011.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منير فخري عبد النور حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار ضياء رشوان أحمد عز الملك فؤاد ثورة يوليو 1952 الحزب الوطنى

مواد متعلقة

عاصم الجزار يكشف الهدف من تأسيس حزب الجبهة الوطنية

النص الكامل لكلمة عاصم الجزار في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية

أحمد عز: ما ينفعش 70% من سكان مصر ممنوعين من البناء والطريقة اللي ماشيين بيها بتأخرنا
ads

الأكثر قراءة

عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو)

الزمالك يقترب من ضم مدافع البنك الأهلي والأهلي يفاوض بنتايك

لم يتعلموا الدرس، منير فخري عبد النور يكشف خطأ مؤسسي حزب الجبهة الوطنية (فيديو)

حقيقة هجوم منى فاروق على إمام عاشور بعد احتفاله بالبالونة البيضاء

اتحاد الكرة يلزم مودرن سبورت بسداد 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب الوفاة

الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة غدا الأربعاء

الصحة العالمية توضح مدى خطورة فيروس HMPV على حياة البشر

منوعات

المزيد

إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

من خواطر الشعراوي، اللحظات الأولى في حياة المسيح عيسى ابن مريم (فيديو)

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية