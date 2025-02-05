الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

المبعوث الأوروبي يعلق على تصريحات ترامب حول غزة: يجب حل الدولتين

المبعوث الأوروبي
المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط

قال المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط، سفن كوبمانس، اليوم الأربعاء،  إن هناك حل واحد فقط وهو دولتان إسرائيلية وفلسطينية آمنتان تتمتعان بالسيادة، وذلك  تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك حل واحد بغزة وهو مغادرة سكانها.

المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط يعلق على تصريحات ترامب 

وشدد سفن كوبمانس على أن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي.

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ولاقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه رفض وإدانات.

رفض وإدانات من الحلفاء والخصوم لاقتراح ترامب 
 

وجاء اقتراح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببناء مستوطنات جديدة للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وأن تتولى الولايات المتحدة إعادة  تطوير الأراضي التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط.

 

وفي هذا السياق أعرب مسؤول في جماعة الحوثيين في اليمن عن إدانته لتصريحات ترامب بشأن قطاع غزة.


وقال محمد البخيتي، أحد قادة الحوثيين، عبر منصة "إكس" إن تصريحات ترامب تمثل "الغطرسة الأمريكية" التي ستطغى على الجميع إذا قوبلت بـ "الخضوع من العرب"، مضيفا: "إذا قررت مصر أو الأردن أو كلاهما تحدي أمريكا، فإن اليمن ستقف بكل قوتها إلى جانبها، إلى أبعد حد ودون خطوط حمراء".

السعودية ترفض تصريحات ترامب 

وفي سياق متصل أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، وأن الرياض لن تتوقف عن "عملها الدؤوب لقيام دولة فلسطينية".

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية فيما يلي نصه:

"تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446هـ الموافق 18 سبتمبر 2024م، حيث شدد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.

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ترامب المبعوث الأوروبي غزة

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رفض وإدانات لاقتراح ترامب بالسيطرة على غزة
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