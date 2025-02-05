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محافظات

محافظ الفيوم: الحملات التموينية حررت 1730 مخالفة خلال شهر يناير

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت عددا من الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، خلال شهر يناير الماضي، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله من سلع في أسواق المحافظة.

مخالفات قطاع المخابز

وأضاف محافظ الفيوم، أن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، سامح شبل، عرض تقريرا بنتائج حملات شهر يناير الماضي، جاء فيه  أنه تم تحرير 1730 محضرًا تموينيًا متنوعًا في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر يناير الماضي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 859 محضرًا بقطاع المخابز، شملت 142 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و108 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، و6 محاضر عدم وجود موازين، و26 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و12 محضر عدم وجود سجلات، وعدد 562 محضرًا لمخالفات أخرى.

مخالفات قطاع الاسواق والمحال التجارية

كما جاء بالتقرير، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 859 محضرًا متنوعًا، منها 474 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضر بيع بأزيد من السعر، و6 محاضر عدم وجود فواتير، و34 محضر انتهاء صلاحية، و7 محاضر بدون ترخيص، و108 محضر لحوم، و3 محاضر غش تجاري، و12 محضر بضائع مجهولة المصدر، و30 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و109 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، و23 محضر تجار تموينيين، و35 محضر تجميع دقيق وسلع تموينية، و8 محاضر مواد بترولية وغيرها.

سلع تم التحفظ عليها

فيما قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملات تحفظت علي 40300 كيلو جرام من الدقيق، و9200 علبة عصائر ومعلبات، و51 عبوة مبيدات زراعية، و24 كرتونة بقالة بها 12275 عبوة سلع غذائية، و210 كيلو جرام دواجن وأسماك، و62 شيكارة أسمدة زراعية وأعلاف، و1147 كيلو جرام أعلاف، و5486 كيلو جرام لحوم ومصنعات اللحوم.

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 كما تم التحفظ على 72 عبوة منظفات، و2011 كيلو جرام زيت، و88 عبوة توابل بإجمالي 35 كيلو جرام، و5955 كيلو جرام من منتجات الألبان، و225 عبوة دهانات وبويات، و880 لتر زيت سيارات، و2000 لتر سولار، و100 لتر بنزين، و61108 علبة سجائر، وضبط 462 اسطوانة بوتاجاز.

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