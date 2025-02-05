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خارج الحدود

بعد تصريحات ترامب، جرينلاند تستعد لانتخابات برلمانية مبكرة

رئيس وزراء جرينلاند
رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدي، فيتو

تستعد جرينلاند التي أصبحت محط أنظار العالم مؤخرا بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في السيطرة عليها، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 11 مارس.

وفي جلسة برلمانية عقدت الثلاثاء في العاصمة نوك، صوت أعضاء البرلمان لصالح مقترح رئيس الوزراء موتي إيجيدي تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل، إلى منتصف مارس.

وفي منشور على موقع "فيسبوك"، أكد إيجيدي أن الوضع الحالي يحمل طابعا استثنائيا وغير مسبوق في تاريخ البلاد، قائلا: "نحن نعيش في فترة خطيرة لم يسبق لها مثيل في بلادنا".

رغم أن القوانين الانتخابية المحلية تنص عادة على فترة لا تقل عن ستة أسابيع بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها، إلا أن إيجيدي برر القرار بضرورة الاستجابة للظروف السياسية والأمنية الحالية.

كانت آخر انتخابات برلمانية في جرينلاند قد أُجريت قبل أربع سنوات، وكان الموعد الأقصى لإجرائها في عام 2023 هو 6 أبريل ومع ذلك، قررت الحكومة تقديم الموعد بناءً على التطورات الأخيرة.

تصريحات ترامب وتداعياتها على جرينلاند

وأثار ترامب الجدل في يناير 2017 عندما أعلن أنه يرى أهمية استراتيجية لجرينلاند في تعزيز الأمن القومي الأمريكي وحماية "العالم الحر" من التهديدات المحتملة، بما في ذلك الصين وروسيا وأكد أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

ورد رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي على هذه التصريحات بحزم، مشددا على أن غرينلاند ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا.

لكن ترامب، المعروف بمواقفه غير التقليدية، رفض تقديم ضمانات بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق أي أهداف مستقبلية بشأن الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءًا من المملكة الدنماركية، مع تمتعها بالحكم الذاتي منذ عام 2009. هذا الحكم الذاتي يمنحها الحق في إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل. وقد زادت التقارير الإعلامية التي ظهرت في 2019 بشأن اهتمام ترامب بشراء جرينلاند من تعقيد العلاقات السياسية والدولية المتعلقة بالجزيرة.

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