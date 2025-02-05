تموين وسط الإسكندرية يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

قامت إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط محلي لبيع السلع الغذائيه والحلويات والسجائر وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع غذائيه منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمي.

و تم ضبط وتحريز ٨٨ قطعة حلوى وبسكويت مختلفة الانواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى وضبط محل لبيع السجائر والادخنة وكافة مشتقاتها وذلك لقيامه بعرض وبيع زيوت الشيشة الالكترونية المهربه جمركيآ ومحظور بيعها.

و تم ضبط وتحريز ١٨٧ عبوة زيت ليكويد لاستخدام الشيشة الالكترونية محظور بيعه وبدون فواتير داله على مشروعيتهاضبط مخبز وحلواني لانتاج المخبوزات الافرنجيه وذلك لعدم قيامه بالاعلان عن الاسعار وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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