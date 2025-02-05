الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يطارد بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 12

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 12

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 12 المقرر انطلاقها غدا الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 12


1- بيراميدز 24 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 20 نقطة 
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 19 نقطة 
6- بتروجيت 17 نقطة 
7- البنك الأهلي 17 نقطة 
8- حرس الحدود 15 نقطة 
9- فاركو 15 نقطة 
10- طلائع الجيش 15 نقطة 
11- زد اف سي 14 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة 
13- سموحة 14 نقطة 
14- الإسماعيلي 12 نقطة 
15- غزل المحلة 8  نقاط
16- إنبي 7  نقاط
17- مودرن سبورت 7  نقاط
18- الجونة 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

وتنطلق الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، غدا الخميس بإقامة ثلاث مواجهات بين غزل المحلة مع مودرن سبورت وسيراميكا ضد فاركو، والاهلى ضد بتروجت.

 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصرى


الخميس 6 فبراير

غزل المحلة ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

سيراميكا ضد فاركو..4 عصرًا

الأهلي ضد بتروجت..7 مساء

 

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود ضد إنبى..4 عصرًا

سموحة ضد بيراميدز..4 عصرًا

الزمالك ضد الإسماعيلى..7 مساء

طلائع الجيش ضد الجونة..7 مساء

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا

البنك الأهلى ضد زد إف سى..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري بيراميدز الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

الدوري المصري، بيراميدز الأكثر تحقيقا للانتصارات

الدوري المصري، الزمالك يتفوق على بيراميدز والأهلي كأقوى خط هجوم

بعد 11 جولة، الجونة وغزل المحلة الأكثر خسارة في الدوري المصري

أبرزها الزمالك ضد الإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة 12 للدوري المصري
ads

الأكثر قراءة

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

ساعات تفصلنا عن نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

نتفليكس تقطع علاقتها بالمتحولة كارلا صوفيا بعد فضح عنصريتها

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

الموضوع بلطجة، علاء مبارك يهاجم ترامب بعد قراره بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 125 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالسوق المحلية

سعر الدولار اليوم،تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

من خواطر الشعراوي، مشهد لقاء المشركين ببعضهم يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية