وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية تجتمع مع مسئولي الموارد البشرية

تراست اليوم الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية اجتماعا باداره الموارد البشرية بحضور أعضاء المديرية ومسئولي إدارة الموارد.

تناول الاجتماع بحث آخر المستجدات وطرق تطوير أداء الموارد البشرية، ومناقشة كيفيه تحسين الأداء الوظيفي للموظفين، و تحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي بين العاملين.



وخلال الاجتماع وجهت الدكتورة صفاء الشريف بضرورة حل كافة المشكلات وسرعة إنهاء إجراءات السادة الزملاء المحالين للتقاعد، والانتهاء من طلبات الزملاء بأقصى سرعة ودراسة سبل حل المشاكل بما يتفق مع القواعد والقوانين اللازمة.





وقالت وكيلة وزارة الشباب والرياضة: إن إدارة الموارد البشرية من أهم القطاعات التي تخدم القطاع العريض من العاملين وأننا نعمل كمنظومة واحدة لتحقيق سبل الرضا الوظيفي بين العاملين.

جاء ذلك بحضور مديري الموارد البشرية والشئون المالية وفريق عمل الموارد البشرية.

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