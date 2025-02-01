السبت 01 فبراير 2025
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نقابة الصحفيين تكرم رئيس جامعة الإسكندرية

نقابة الصحفيين تكرم
نقابة الصحفيين تكرم رئيس جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية مجلس نقابة الصحفيين برئاسة رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية وأعضاء المجلس بالمحافظة.

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 حيث قدم مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية التهنئة لرئيس الجامعة علي ثقة القيادة السياسية بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسا للجامعة لدورة ثانية، متمنين له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الجامعة التي شهدت نجاحات متميزة في مجالات التعليم العالي والبحث والعلمي وخدمة المجتمع.. كما أهدي نقيب الصحفيين بالإسكندرية درع نقابة الصحفيينللرئيس الجامعة.

 

 وأوضح ان اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية، مشيرا الي الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون يتضمن توفير خدمات تعليمية للسادة الصحفيين وأبنائهم، بالإضافة إلي التعاقد مع المستشفيات الجامعية ضمن مشروع علاج نقابة الصحفيين  مضيفا أن اللقاء تناول أيضا أوجه التعاون بين نقابة. الصحفيين وجامعة الإسكندرية في مختلف المجالات، لخدمة المجتمع السكندري..


حضر اللقاء وفد نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة الكاتب الصحفى رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين،  ورامي ياسين سكرتير عام النقابة، وشوكت سعد وهدي الساعاتي وكيلي المجلس وخالد الأمير،  عضو المجلس ومشرف عام النشاط والدكتور علي عبدالمحسن نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب،  وعدد من أساتذة  الجامعة.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة جامعه الإسكندرية نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين رزق الطرابيشي

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