خبير قانون دولي: تصريحات ترامب عن غزة محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن احتلال غزة، غير مسئولة وغير قانونية، وتعكس محاولة يائسة لـتصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن هذا التصريح لا يقتصر على كونه اعتداء على حقوق الفلسطينيين فحسب، بل يعدّ خرقًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئه الثابتة التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

قطاع غزة ليس مجرد أرض تابعة للسيطرة الاستعمارية

وأكد في تصريح لفيتو، أنه منذ عقود، كانت القوى الاستعمارية في الماضي تتنافس على استعمار الأراضي التي كانت تدعي أنها "أرض بلا صاحب"، وهو ما كانت بعض الدول الأوروبية تمارسه في فترات استعمارية مختلفة، ولكن اليوم، فإن قطاع غزة ليس مجرد أرض تابعة للسيطرة الاستعمارية، بل هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي اعترفت بها القرارات الدولية باعتبارها مناطق محتلة وفقًا للشرعية الدولية، تحديدًا منذ يونيو 1967، تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لها.

تصريحات ترامب تعد بمثابة انقلاب على القانون الدولي

وقال: التصريحات التي أطلقها ترامب تعد بمثابة انقلاب على القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية المعترف بها عالميًا.

الأراضي الفلسطينية أراض محتلة

وتابع: قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242 عام 1967، أثبتت أن الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تعتبر أراضي محتلة، ويجب أن يتم احترام حقوق السكان الفلسطينيين فيها. ومع ذلك، فإن محاولات الهيمنة على هذه الأراضي وتغيير وضعها بالقوة تتناقض تمامًا مع المبادئ التي قامت عليها ميثاق الأمم المتحدة، وتعد تعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تهديد للأمن الإقليمي

وأضاف أن هذا التصريح ليس مجرد تهديد للأمن الإقليمي فحسب، بل هو هجوم على أسس العدالة الدولية والإنسانية وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال مثل هذه التصريحات لن تؤدي إلا لتأجيج الصراع وإعاقة أي فرص حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة.

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