الطيران المدني ما بين الصعب وشعاع الأمل

الطيران المدني هو أحد العناصر بل الدعائم القوية للاقتصاد القومي، من هنا يكتسب أهمية قصوى دفعتنا دفعا لتصفح بعض المحطات الصعبة التي مر بها في الفترات الحرجة مع تولي جماعة الشر الحكم لمدة عام كامل مرورا بسنوات النجاحات.

لقد مر الطيران المدني خلال حكم الإخوان بأصعب فتراته، حيث هيمنت جماعة الشر على كل أنشطته، وكان قاب قوسين من التدمير والانهيار لولا ثورة 30 يونيو التي أعادت الأمل مرة أخرى وكانت الشعاع الذي أضاء طريق الإصلاح والتنمية للقطاع، الذي شهد مع نهاية حكم الإخوان انطلاقة قوية أعادت له مكانته الطبيعية في إصلاح ما أفسده الخونة الأشرار..

ومع كل عام يرحل تتحقق خلاله نجاحات في كافة أنشطة الطيران خاصة المطارات والنقل الجوي، وبدأت المسيرة في طريق النجاحات والإنجازات منذ ذلك الوقت، الذي شهد التطوير والتحديث والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد الأساس في كل ما يتحقق من نجاح أو إنجاز.

مطارات جديدة تم إنشاؤها سفنكس والعاصمة وبرنيس والبردويل برغم أن إنشاء مطار واحد ليس بالأمر السهل نظرا للتكلفة المادية لبناء المطارات، إضافة إلي زيادة الطاقة الاستيعابية سواء بمطار القاهرة الدولي أو المطارات الداخلية، فأصبح لدينا مطارات تضاهي المطارات العالمية، سواء من حيث الأمن والأمان وخدمة المسافرين أو من حيث التصميم، وهو ما ساهم في تدفق السياحة الوافدة من مختلف بلدان العالم.

أما مصر للطيران الناقل الجوي الوطني فقد تنفست الصعداء وبدأت مرحلة التطوير والتحديث ودعم أسطولها الجوي وسوف تبدأ العام الحالي في تفعيل عقود الاتفاقيات التي عقدتها الشركة القابضة لزيادة عدد طائراتها وتمكنت بنقل ما يزيد على 10 ملايين راكب العام الماضي.

واليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الانطلاق للعالمية في كافة أنشطة الطيران المدني مع تولي الدكتور طيار سامح الحفني مسئولية الوزارة لأنه يملك كل مقومات وأدوات النجاح.

الوقت الحالي أشرقت شمس يوم جديد من الانطلاقة الكبري للطيران المدني الذي يشهد كل يوم جديدا من النجاحات والإنجازات التي لا تتوقف بفضل فكر مستنير، وجهود مسئولين وعاملين لا تتوقف طوال ساعات اليوم، من أجل الحفاظ علي الريادة والمكانة العالمية للطيران المدني بكامل أنشطته.

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