الإثنين 02 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four"

FANTASTIC FOUR، فيتو
FANTASTIC FOUR، فيتو

 Fantastic Four،  سُرب مقطع فيديو قصير، من موقع تصوير فيلم Fantastic Four، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انتهاء تصوير الفيلم.

والتقط مقطع الفيديو في دولة إسبانيا، ورصد المقطع فريق مارڤل، وهم يقومون بإخفاء وجه ممثل، شارك بشكل سري في تشكيل مشهد في الفيلم المنتظر عرضه العام المقبل.

 

في ذات الوقت، قام الممثل الشهير،"بيدرو باسكال"، بتشويق الجمهور، لمعرفة اسم الفنان المجهول، الذس سيكون مفاجأة فيلم Fantastic Four"، وذلك عبر نشر صورة له مع الممثل، قام فيها بإخفاء وجهه أيضًا.

 

 

الانتهاء من تصوير فيلم  "Fantastic Four"

أعلنت استديوهات مارفل، رسميا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

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وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

 

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

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