الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رالف لينسون ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم The Fantastic Four First Steps

FANTASTIC FOUR، فيتو
FANTASTIC FOUR، فيتو

 Fantastic Four،  أعلن الممثل "رالف لينسون"، بأنه انتهى بشكل رسمي من تصوير جميع مشاهده كشرير في فيلم TheFantasticFourFirstSteps.

وأكد لينسون، أنه استمتع بتجسيد شخصية ملك الفضاء الجائع Galactus، خلال أحداث الفيلم المقرر عرضه، بتاريخ ٢٥ يوليو عام ٢٠٢٥.

Image

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

 كشفت استديوهات مارفل عن موعد الانتهاء من تصوير النسخة الجديدة من فيلم  FantasticFour.

وأوضحت مارفل، أن عمليات التصوير الخاصة بفيلم FantasticFour، ستنتهي بعد أيام قليلة، كما أكدت أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

Image

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

مارفل تنشر فيديو عن المؤثرات البصرية لفيلم Deadpool & Wolverine

نتفليكس تطرح بوستر فيلم Back in Action

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

“Fantastic Four” Fantastic Fantastic Beasts FantasticFour FantasticFour فيلم اسماء ابطال FANTASTIC

مواد متعلقة

إليزابيث أولسن تتحدث عن تجربة عملها مع ستديوهات مارفل

بيدرو باسكال يشارك صورة من كواليس موقع تصوير فيلم The Fantastic Four

الأكثر قراءة

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

انتهاء أزمة كهربا مع نادي الزمالك بعد سداد باقي الغرامة

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

منوعات

المزيد

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السبع الشداد، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 من سورة يوسف

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

المزيد
الجريدة الرسمية