رالف لينسون ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم The Fantastic Four First Steps

Fantastic Four ، أعلن الممثل "رالف لينسون"، بأنه انتهى بشكل رسمي من تصوير جميع مشاهده كشرير في فيلم TheFantasticFourFirstSteps.

وأكد لينسون، أنه استمتع بتجسيد شخصية ملك الفضاء الجائع Galactus، خلال أحداث الفيلم المقرر عرضه، بتاريخ ٢٥ يوليو عام ٢٠٢٥.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

كشفت استديوهات مارفل عن موعد الانتهاء من تصوير النسخة الجديدة من فيلم FantasticFour.

وأوضحت مارفل، أن عمليات التصوير الخاصة بفيلم FantasticFour، ستنتهي بعد أيام قليلة، كما أكدت أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

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