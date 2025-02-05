جهود رقابية مكثفة لضبط الأسواق وتحرير 471 محضرا مخالفا في الإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بضبط الأسواق، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية وغش تجاري وتلاعب بالأسعار.

وفي هذا الصدد، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية حيث تم تحرير محاضر مخالفات بإجمالي ٧٠٧ محاضر لمخابز مخالفة ما بين عدم الالتزام بالمواصفات ونقص وزن وتوقف عن العمل وذلك خلال شهر يناير الماضي بالإضافة إلى تحرير ٢٨٨ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع ، وتحرير ١٨٣ محضر عدم صلاحية وبيع بأزيد من السعر وعدم ترخيص.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بضبط العديد من المخالفات، حيث تم التحفظ على ٧٤٢٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر، وضبط ٥٧ كجم كبدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام وتم مصادرة العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر أثناء الحملات التموينية خلال الشهر الماضي.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على جميع الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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