الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يستقبل السفير التونسي بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير  محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة حيث نقل رسالة من  سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتونس، وقد تناول اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الاقتصادية والتأكيد على أهمية عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش فعاليات اللجنة.

 

تحقيق التكامل التجاري والاستثماري

وأكد الوزير على أهمية العمل على وجود شراكات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التكامل التجاري والاستثماري.

الاتفاق على عقد أعمال اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة 

ورحب الوزير بعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لما لها من دور فعال في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين لمستويات متميزة، حيث تم الاتفاق على عقد أعمال اللجنة التجارية  المشتركة في دورتها السادسة خلال شهر ابريل من العام الجاري بتونس على أن يتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية

ومن جانبه أكد السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين تونس ومصر، كما استعرض المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل شركات مصرية في تونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حسن الخطيب الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجية تونس ومصر السفير التونسي بالقاهرة

مواد متعلقة

وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية

وزير الاستثمار: الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي
ads

الأكثر قراءة

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

ساعات تفصلنا عن نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

نتفليكس تقطع علاقتها بالمتحولة كارلا صوفيا بعد فضح عنصريتها

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

الموضوع بلطجة، علاء مبارك يهاجم ترامب بعد قراره بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 125 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالسوق المحلية

سعر الدولار اليوم،تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

من خواطر الشعراوي، مشهد لقاء المشركين ببعضهم يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية