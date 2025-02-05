الإسكان: إجراء قرعة جديدة لتسكين المواطنين في الرابية بالشروق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الخميس الموافق 13 /2 /2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.



وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – "من ٢٤٠م٢: ٢٧٠م٢" ٤٠٠ م ٢ - ٥٠٠م٢ - ومساحات أخرى) بنطاق منطقة الرابية.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحًا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية التي تم التقدم عليها خلال الفترة من 27 /10 /2024، وحتى 26 /12/ 2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقدم عليها خلال الفترة من يوم 7 /11 /2024 حتى 6 /1/ 2025، وذلك اعتبارًا من يوم 8 /2/ 2025، وحتى يوم 26 /2/ 2025، في أيامٍ محددة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة التنظيم الجيد لأحداث القرعة خلال الأيام المختلفة، مشيدًا بدور قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية في سرعة إنجاز فرز طلبات المتقدمين على الأراضي والوحدات ضمن برنامج "مسكن"، وسرعة وضع الجدول الزمني لإجراء القرعة لتمكين المواطنين المتقدمين من استكمال باقي الإجراءات.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، لوحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة طيبة الجديدة، والأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة، يوم 8 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر ودار مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر، ووحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، ووحدات سكن مصر وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة الشروق، يوم 9 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات سكن مصر وجنة والإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10 /2 /2025.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين على وحدات سكن مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11 /2/ 2025، وقطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16 /2/ 2025، ووحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17 /2/ 2025.

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18 /2 /2025، ووحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20 /2/ 2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26 /2/ 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.