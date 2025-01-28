أوهموه بسهرة محرمة، تحقيقات موسعة في سرقة طالب أجنبي بالشيخ زايد

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث سرقة طالب أجنبي بالإكراه في مدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوه بحجة سهرة شذوذ، وفور وصوله استولوا على سيارته ومتعلقاته تحت تهديد السلاح.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

بلاغ بسرقة الطالب في الشيخ زايد

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة الشيخ زايد بلاغًا من طالب يحمل جنسية أجنبية، يفيد بتضرره من مجهولين سرقوا سيارته، مشيرًا إلى أنه تعرف عليهم من خلال أحد التطبيقات المختصة بالأعمال المنافية للآداب العامة.

وأضاف، أنهم فور الاتفاق بينهم لإقامة علاقة مع أحدهم، حددوا له مكانا للقاء وسرقوه بالإكراه فور وصوله، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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