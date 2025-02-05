الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

زحام مرورى
زحام مرورى

سادت حالة من الانتظام في حركة السير، صباح اليوم الأربعاء، بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال  الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

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حالة الطرق اليوم 5 فبراير 2025

وشهد شارع الهرم الرئيسي تعيين خدمات مرورية لـتنظيم حركة السيارات، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات وأحجام متحركة بشوارع  ومحاور القاهرة والجيزة 

 كما ظهرت أحجام مرورية متحركة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وشهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة أحجاما  مرورية متحركة.

 

ورصدت المتابعة الميادين أحجاما متحركة بكوبري 6 أكتوبر - كوبري الجلاء - كورنيش النيل - شارع رمسيس وشارع شبرا مصر وشارع مراد وشارع التحرير.

 

حالة المرور اليوم 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وظهر تباطؤ في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت أحجام  مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد  رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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