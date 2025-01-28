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خارج الحدود

وزير الخارجية الدنماركي: ترامب لن يحصل على جرينلاند

جرينلاند، فيتو
جرينلاند، فيتو

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحصل على جرينلاند.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، أن مستقبل جرينلاند يقرره سكانها، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.


الاستحواذ على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للقناة التلفزيونية الثانية: «جرينلاند ملك لأهلها». وأضافت أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي «ليس للبيع» مع وصول دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى الجزيرة.

وتَوَجَّهَ دونالد ترامب جونيور إلى جرينلاند، حيث يزور الإقليم الدنماركي بعد أسابيع من تجديد والده اقتراحاته بأن الولايات المتحدة قد تتمكن بطريقة ما من السيطرة عليه.

 

ترامب يتحدث عن ضم جرينلاند

ومن جانبه، قال ترامب الأب: «سيسافر ابني، دون جونيور، وممثلون مختلفون، إلى هناك لزيارة بعض المناطق والمعالم الأكثر روعة»، بحسب ما كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي، «تروث سوشيال»، ونقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف ترامب: «إن جرينلاند مكان رائع، وسيستفيد الشعب كثيرًا إذا صارت جزءًا من بلادنا».

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