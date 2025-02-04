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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 04 - 02 -2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون  شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

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وأعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن  يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلًا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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