تنفيذ 16920 شقة بالإسكان الاجتماعي في مدينة العبور الجديدة

أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة تقدم الأعمال بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان وحيي 14 و15 بمدينة العبور الجديدة.

وتفقد رئيس الجهاز في بداية جولته مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع “عمارات النزهة”.

وتابع أعمال الطرق والباركات واللاند سكيب بموقع المشروع، مشددا على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 14، حيث قام بالمرور على الوحدات السكنية نموذج 75 م٢، حيث اطلع على سير العمل في المشروع وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل وفي حال وجود أي تحديات.

ووجه رئيس الجهاز بتذليل العقبات فورًا لضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الجودة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد.



كما تفقد رئيس الجهاز مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الـ 15 والذي يضم عدد 705 عمارة بإجمالي (16920) وحدة حيث قام بمراجعة الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع والتأكد من سير العمل وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة كما اطلع على تقدم تنفيذ الوحدات السكنية في الحي واطمأن على التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية والإنشائية المعتمدة.

وحرص على متابعة تنفيذ المرافق العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان جاهزية المشروع لاستقبال السكان في أقرب وقت ممكن.

ووجه رئيس الجهاز بتذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل مؤكدًا أهمية تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الرؤية السكنية المتكاملة في المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جميع الفرق العاملة في المشروع من مهندسين وفنيين وعمال يعملون بتنسيق كامل لضمان سرعة الإنجاز مع مراعاة الدقة في التنفيذ، كما أكد أن جميع الأعمال تتم وفقًا للجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يتابع المشروع بشكل دوري لتلافي أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

وفي ختام الجولة تفقد رئيس الجهاز أعمال المرافق والطرق بالطريق الرابط بين الأحياء 14 و15 و16، حيث اطلع على سير العمل في تنفيذ الطرق والشبكات الأساسية للمرافق وشدد على أهمية سرعة إنجاز هذه الأعمال لتسهيل حركة المرور بين الأحياء المختلفة، وضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

كما تابع تنفيذ شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لضمان استدامة البنية التحتية.

ووجه رئيس الجهاز بتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير الأعمال، مع التأكيد على أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل وتحقيق الربط بين الأحياء المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الحياة في المدينة.



وفي ختام الجولة أكد رئيس الجهاز أن كل الجهود المبذولة تهدف إلى تنفيذ المشروعات بمدينة العبور الجديدة بأعلى مستويات الجودة وأن التعاون بين جميع الجهات المعنية سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن المناسب للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المدن الجديدة.

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