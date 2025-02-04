الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يناقش مع رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة دعم التعاون المشترك

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، مع رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة والبورصات TOBB، في إطار اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته لأنقرة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتجاري، وكذا الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا على الأهمية التي توليها الحكومتين المصرية والتركية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى ١٥ مليار دولار، من خلال تعزيز الصادرات المتبادلة والإسراع في مفاوضات توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة. 

واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لتهيئة بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى وجود فرص معتبرة للمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد متابعة الحكومة المصرية باهتمام لأوضاع الاستثمارات التركية في البلاد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعمل على زيادة الاستثمارات التركية في مصر. كما أكد وزير الخارجية على أهمية الارتقاء بأوجه التعاون في مجال السياحة عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية ببعضها، والعمل على جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة من تركيا إلى مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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الاقتصادي والتجاري رئيس الاتحاد التركي غرف التجارة والصناعة والبورصات TOBB أنقرة السفير تميم خلاف تعزيز التبادل التجاري

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