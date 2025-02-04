الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

أول قرار من ترامب ضد إيران بعد تنصيبه رئيسا

ترامب وخامنئي، فيتو
ترامب وخامنئي، فيتو

قال مسؤول أمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لإعادة تطبيق "أقصى الضغوط" على إيران.

وبحسب شبكة «العربية»، قال المسؤول الأمريكي إن قرار ترامب بشأن إيران يهدف لحرمانها من الحصول على سلاح نووي، مضيفا: "القرار يهدف لمواجهة نفوذ إيران الخبيث، ويستهدف أيضا أولئك الذين ينتهكون العقوبات على طهران".

 

المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن طهران لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وقال عباس عراقجي: "حالة عدم الثقة لا تزال موجودة وقائمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق سابقا ونفذناه والطرف المقابل هو من خرقه، وعدم الثقة لن يزول بالتصريحات الإيجابية ونحتاج إلى إجراءات عملية وسياسات محددة".

 

موقف ترامب تجاه المحادثات النووية مع إيران

وتابع:" محادثاتنا مع الدول الأوروبية تتواصل وننتظر أن يحدد الطرف المقابل سياساته"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة  "تسنيم"، أن عراقجي أكد أن الثقة في المفاوضات لم يتم التعبير عنها بكلمات جيدة، كما لم يتضح بعد موقف ترامب من المحادثات النووية التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ تعهد بنهج أكثر تصعيدا وتحالف وثيق مع إسرائيل، ما يتعارض مع الاتفاق.

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إيران نفوذ إيران الاتفاق النووي الإيراني الدول الأوروبية الولايات المتحدة

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