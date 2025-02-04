الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد حسام: أسعى لحصد البطولات مع الزمالك (فيديو)

أحمد حسام
أحمد حسام

قال أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مفاوضات النادي الأبيض معه لضمه بدأت  في يناير من العام الماضي، عن طريق أحد مسؤولي النادي مع وكيله، ولكن لم يتم حسم الصفقة، وأشار إلى أن المفاوضات تجددت في فترة الانتقالات الصيفية لكنها لم تكتمل أيضًا، قبل أن تتكتمل المفاوضات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

أحمد حسام مدافع الزمالك الجديد 

وتابع اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي: "مباراة الزمالك أمام الجونة قد تكون من أسباب حسم الصفقة وكان هناك تحرك أسرع من مسؤولي الزمالك بعد المباراة وخاصة بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثي الذي أتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب".

 

وأوضح أن المنافسة مع لاعبي خط الدفاع بالفريق ستكون قوية من أجل مصلحة الفريق، وأي لاعب جاهز يشارك والمهم أن يحقق الفريق الانتصارات.

وأشار أحمد حسام إلى أن مركزه الأساسي مدافع، وقد يشارك أحيانًا في مركز الظهير الأيسر، موضحًا أنه يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

وأضاف أنه تحدث مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق الذي تمنى له التوفيق وحرص على تحفيزه بصورة إيجابية.

وأوضح مدافع الزمالك أنه سبق وتدرب مع عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي أمثال حسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وحسام أشرف وسيساعدونه على التأقلم بشكل أسرع مع الزمالك.

وقال أحمد حسام: "طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، خاصة وأن الزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، والجماهير تطمع في حصد كل البطولات وسنسعى لإسعادهم وتحقيق كل الألقاب".

ووجه مدافع الفريق رسالة للجماهير قائلًا: "بالتعب والاجتهاد أنا وزملائي سنحاول إسعادهم بالبطولات، فهو جمهور وفي ومساند للفريق بشكل كبير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك أحمد حسام لاعب الزمالك اخبار نادي الزمالك

مواد متعلقة

محمود جهاد: مفاوضات الزمالك لضمي بدأت من سنة (فيديو)

أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه إلى الزمالك (فيديو)

عمر جابر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك

شاهد الظهور الأول لـ محمود جهاد وأحمد حسام في مران الزمالك

جالطة سراي يفوز على غازي عنتاب بهدف نظيف في الدوري التركي

هيثم فاروق يصدم جماهير الزمالك: الحسن كوروما ليس ترشيحي وإعادة لمسلسل سامسون

الشرطة العراقي يتعادل مع الاستقلال الإيراني 1-1 في دوري أبطال آسيا (صور)

آخر تطورات إصابة عبدالله السعيد قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي بالدوري
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحيرة، اعرف نتيجة إدارة دمنهور

ليست زوجته، قصة رزان سفور مرافقة أحمد الشرع فى السعودية (فيديو)

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

مطالبا بكشف علاقة وزير التعليم بالمنصة، سؤال برلماني بشأن إعلان “أشطر”

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

أبرز 10 معلومات عن بلال بوطوبة المرشح للانتقال لـ الأهلي

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

منوعات

المزيد

دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين عالميا

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 4/2/2024

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع لـ 76 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج رددوه

تفسير حلم سماع صوت الحمار في المنام وعلاقته بخسارة الكثير من الأموال

معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية